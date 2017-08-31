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СБУ задержала на взятке своего сотрудника в Луцке

31.08.2017 21:03
Подполковник СБУ обещал повлиять на принятие решения чиновниками Луцкого военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу
СБУ задержала на взятке своего сотрудника в Луцке
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией задержала собственного сотрудника в Луцке по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители задокументировали, что подполковник СБУ через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов США от местного жителя", - сказано в сообщении.

В СБУ уточнили, что за эту сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения чиновниками Луцкого военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК. 


Фото: ssu.gov.ua

Также сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с САП и СБУ задержали судью Ленинского райсуда Полтавы по подозрению в получении им взятки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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