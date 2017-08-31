От взрывов в Балаклее в марте пострадали почти 4 тыс человек
В Балаклее Харьковской области от взрывов на складе боеприпасов пострадали 3908 человек. Об этом сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой, передает пресс-служба Харьковской ОГА.
3109 из пострадавших обратились в горсовет за материальной помощью для восстановления жилья.
На данный момент рассмотрено 2707 заявлений на общую сумму 37 млн 175 тыс грн, сообщил Столбовой. Оставшиеся заявления, по словам мэра, будут рассмотрены в течение следующих двух недель.
По словам председателя РГА Степана Масельского, в ходе восстановительных работ было заменено 52100 кв. м кровель, вставлены 7,5 тыс. окон, 625 дверей.
В девяти многоквартирных домах был проведен капитальный ремонт с укреплением фундаментов и стен. Из 374 квартир, которые должны перевести на индивидуальное отопление из-за разрушения котельной, 305 уже оборудованы котлами. Эту работу планируется завершить за неделю.
Полностью готовы к работе школы №3 и №6, а также Яковенковская школа.
23 марта 2017 года на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, в результате чего начали взрываться снаряды.
Читайте также: Мощный взрыв в Балаклее попал в прямой эфир телеканала - видео.
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