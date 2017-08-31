В Николаеве арестовали без права залога главаря банды "Мультика"
В Жовтневом районном суде города Мариуполя Донецкой области в закрытом режиме Михаилу Титову, известному под прозвищем "Мультик", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога, сообщают НикВести.
Титов подозревается в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами, убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств.
В ходе заседания подсудимый просил допустить в зал прессу, но ему отказали.
По словам адвоката Титова, его подзащитный с момента задержания (три дня назад) объявил голодовку.
29 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве пяти предполагаемых членов преступной группировки, в том числе ее лидера, местного бизнесмена Титова, известного в криминальных кругах под прозвищем "Мультик".
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