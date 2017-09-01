Сотрудницу СИЗО Киева задержали за систематическое взяточничество

Работница СИЗО подозревается в том, что требовала от арестантов деньги за пребывание в медицинской части

Правоохранители задержали исполняющую обязанности начальника медицинской части Киевского следственного изолятора по подозрению в систематическом взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что 46-летняя служащая систематически требовала от арестантов СИЗО неправомерную выгоду в размере 1,5 тысячи гривень за каждые две недели их пребывания в медицинской части изолятора", - говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали на рабочем месте якобы после получения очередной взятки в сумме 5 тысяч гривень, которые были перечислены на указанный ею карточный счет, утверждают в прокуратуре.

Действия задержанной квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Прокуратура столицы подготовила ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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