Арестован пойманный на взятке депутат Ровенского горсовета
Депутату Ровенского горсовета, задержанному на получении взятки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Пособнику депутата в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 64 тыс грн.
Дело рассматривал Печерский райсуд Киева.
30 августа задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК.
30 августа в Ровно депутат горсовета и его сообщник были задержаны по подозрению в получении $5 тысяч взятки от частного предпринимателя.
По версии правоохранителей, депутат якобы требовал вышеуказанную сумму от одного из местных бизнесменов за несоздание "искусственных препятствий строительной деятельности коммерсанта путем подготовки депутатских запросов и инициирования проверок контролирующих органов".
В СБУ заявляют, что подозреваемый предложил предпринимателю передать деньги через посредника, выступавшего его доверенным лицом. Сотрудники Службы задержали депутата и сообщника в офисе якобы после получения всей суммы взятки.
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