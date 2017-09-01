В Днепропетровской области задержан насильник-садист

25-летний местный житель, связал свою жертву, изнасиловал, а потом пытал ножом, пилой и электротоком

В Зеленодольске Днепропетровской области полиция задержала 25-летнего мужчину, который пытал, насиловал, а затем убил и поджег женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Полицейские установили, что подозреваемый с потерпевшей употребляли алкогольные напитки в парке. Затем он предложил продолжить у него дома, на что женщина согласилась. В квартире он связал свою жертву и изнасиловал. Затем пытал ножом, пилой и электротоком. Убедившись, что потерпевшая умерла, поджег квартиру и скрылся с места преступления.

По заключению судебно-медицинского эксперта смерть женщины наступила от массивной кровопотери.





Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Преступник был установлен и задержан. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина. Ему вручено подозрение по ч.2 п.4,9,10 ст.115 (Умышленное убийство), ч.4 ст.152 (Изнасилование), ч.3 ст.153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч.2 ст.194 (Умышленное повреждение имущества путем поджога) ч.2 ст.186 (Грабеж) УК.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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