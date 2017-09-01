В Днепропетровской области задержан насильник-садист
В Зеленодольске Днепропетровской области полиция задержала 25-летнего мужчину, который пытал, насиловал, а затем убил и поджег женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.
Полицейские установили, что подозреваемый с потерпевшей употребляли алкогольные напитки в парке. Затем он предложил продолжить у него дома, на что женщина согласилась. В квартире он связал свою жертву и изнасиловал. Затем пытал ножом, пилой и электротоком. Убедившись, что потерпевшая умерла, поджег квартиру и скрылся с места преступления.
По заключению судебно-медицинского эксперта смерть женщины наступила от массивной кровопотери.
Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion
Преступник был установлен и задержан. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина. Ему вручено подозрение по ч.2 п.4,9,10 ст.115 (Умышленное убийство), ч.4 ст.152 (Изнасилование), ч.3 ст.153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч.2 ст.194 (Умышленное повреждение имущества путем поджога) ч.2 ст.186 (Грабеж) УК.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Ранее в Килийском районе Одесской области злоумышленник изнасиловал и пытался задушить 11-летнюю девочку.
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