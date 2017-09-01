В Харьковской области столкнулись два микроавтобуса: есть жертвы

17 человек получили травмы разной степени тяжести

В Харьковской области в результате столкновения двух микроавтобусов погибли два человека, еще 17 были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария с участием микроавтобусов Форд Транзит и Фольксваген Т-4 произошла на 411 км трассы Киев-Харьков-Довжанский возле села Редкодуб Валковского района.

Погибли два пассажира Форда.

При этом отмечается, что спасателям пришлось применять специальный гидравлический инструмент.





Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

В провинции Фарс на юге Ирана сегодня, 1 сентября, перевернулся перевозивший девочек-школьниц автобус. По предварительным данным, в результате ДТП погибли не менее 12 детей. 33 получившие травмы девочки госпитализированы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.