В Харьковской области столкнулись два микроавтобуса: есть жертвы
В Харьковской области в результате столкновения двух микроавтобусов погибли два человека, еще 17 были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария с участием микроавтобусов Форд Транзит и Фольксваген Т-4 произошла на 411 км трассы Киев-Харьков-Довжанский возле села Редкодуб Валковского района.
Погибли два пассажира Форда.
При этом отмечается, что спасателям пришлось применять специальный гидравлический инструмент.
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
В провинции Фарс на юге Ирана сегодня, 1 сентября, перевернулся перевозивший девочек-школьниц автобус. По предварительным данным, в результате ДТП погибли не менее 12 детей. 33 получившие травмы девочки госпитализированы.
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