Появилось видео нападения силовиков РФ на украинский храм в Крыму

Появилось видео нападения российских силовиков на украинский храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира в оккупированном Россией Крыму. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook директор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун.



"Вещественное доказательство нападения оккупационных спецслужб Российской Федерации на архиерея Украинской церкви в Крыму", - написал он в комментарии к видеозаписи.

31 августа 2017 года в Симферополе оккупанты разграбили храм УПЦ КП и при поддержке российских силовиков вывезли церковную утварь из храма.

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, в числе изъятого было имущество из часовни во имя Христа Спасителя и имущество из закрытого ранее севастопольского храма.

В УПЦ КП возмущены действиями российских силовиков. В заявлении, опубликованном на сайте церкви, Патриархия назвала действия российских силовиков "беззаконием, нарушением права на свободу совести, гарантированного международными соглашениями, обязательными и для России".

УПЦ КП обратилась к международному сообществу, ЕС и США с призывом осудить нападение оккупационной администрации на храм.

Как сообщил 31 августа глава Меджлиса Рефат Чубаров, российские силовики ворвались в помещение главного храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в оккупированном Крыму, применили силу по отношению к архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту и повредили ему руку.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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