Под Винницей умышленный пожар на полигоне ТБО снимал квадрокоптер

Съемкой управляли трое неизвестных из машины рядом с полигоном

В Винницкой области возле села Стадница произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. В случайное возгорание работник ТБО не верят, поскольку пожар снимали с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

"31 августа в районе обеда работники винницкого городского полигона твердых бытовых отходов вблизи села Стадница заметили над свалкой дым от возгорания. Пожар быстро ликвидировали, однако во время его тушения заметили, что над местом возгорания ведется съемка квадрокоптером", - говорится в заявлении горсовета.

"Во время обхода территории свалки начальник полигона заметил машину с Закарпатскими номерами, из которой и управлялась съемка", - также сказано в сообщении.



По информации горсовета, у троих сидящих в машине спросили не журналисты ли они, однако те ответили отрицательно, забросили дрон в машину и скрылись. Номера успели сфотографировать.



По словам и.о. директора КУП ЭкоВин Петра Гриневича, возгораний на свалке не было с 2012 года, с тех пор, когда здесь были установлены скважины для добычи метана.



По факту умышленного поджога полигона было написано заявление полицию.



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