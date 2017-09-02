В Сумах около школы у мужчины нашли похожее на наркотики вещество
1 сентября в Сумах около школы задержали мужчину с предположительно наркотическим веществом. Об этом сообщает патрульная полиция.
Полиция патрулировала на территории школы во время праздничной линейки и заметила около входа двух подозрительных граждан. Когда патрульные пошли в их сторону, мужчины попытались сбежать. В ходе поверхностного досмотра у них изъяли вещество, похожее на наркотики.
Почти пять месяцев назад патрульные задерживали одного из мужчин, также с предположительно наркотическим веществом. По его словам, он пришел с другом к школе, чтобы поддержать сестру, которая там учится.
Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу.
22 августа полиция задержала киевлянина, в квартире которого при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, тысячу доз ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет.
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