В Сумах около школы у мужчины нашли похожее на наркотики вещество

Мужчина стоял с другом около школьного входа и они пытались сбежать, когда к ним направились патрульные

1 сентября в Сумах около школы задержали мужчину с предположительно наркотическим веществом. Об этом сообщает патрульная полиция.



Полиция патрулировала на территории школы во время праздничной линейки и заметила около входа двух подозрительных граждан. Когда патрульные пошли в их сторону, мужчины попытались сбежать. В ходе поверхностного досмотра у них изъяли вещество, похожее на наркотики.



Почти пять месяцев назад патрульные задерживали одного из мужчин, также с предположительно наркотическим веществом. По его словам, он пришел с другом к школе, чтобы поддержать сестру, которая там учится.



Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу.

22 августа полиция задержала киевлянина, в квартире которого при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, тысячу доз ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет.

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