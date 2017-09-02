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В Сумах около школы у мужчины нашли похожее на наркотики вещество

02.09.2017 10:15
Мужчина стоял с другом около школьного входа и они пытались сбежать, когда к ним направились патрульные
В Сумах около школы у мужчины нашли похожее на наркотики вещество
Фото: патрульная полиция Сум

1 сентября в Сумах около школы задержали мужчину с предположительно наркотическим веществом. Об этом сообщает патрульная полиция.

Полиция патрулировала на территории школы во время праздничной линейки и заметила около входа двух подозрительных граждан. Когда патрульные пошли в их сторону, мужчины попытались сбежать. В ходе поверхностного досмотра у них изъяли вещество, похожее на наркотики.

Почти пять месяцев назад патрульные задерживали одного из мужчин, также с предположительно наркотическим веществом. По его словам, он пришел с другом к школе, чтобы поддержать сестру, которая там учится.

Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу. 

22 августа полиция задержала киевлянина, в квартире которого при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, тысячу доз ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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