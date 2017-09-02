Экс-начальника Львовского облавтодора подозревают в коррупции

По словам полиции, незаконные действия чиновника нанесли государственному бюджету ущерб на сумму свыше 2,8 млн грн

Во Львовской области одному из бывших руководителей областного автодора сообщили о подозрении. Его подозревают в коррупционных действиях, которые повлекли за собой потери в госбюджете на сумму свыше 2,8 млн грн, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По словам правоохранителей, чиновник дал указания руководителям подчиненных подразделений рассчитать и подделать официальные документы по изготовлению асфальтобетона.

"Государственному предприятию было излишне перечислено из государственного бюджета более 2,8 млн грн на оплату электроэнергии, природного газа и на выполнение работы согласно актам приема выполненных строительных работ", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

22 июня 2017 года сообщалось, что трех чиновников Главного управления ГФС в Киевской области подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

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