В Ровенской области задержали на взятке работника колонии
В Ровенской области сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержала на взятке одного из руководителей исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного $500 за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан во время получения всей суммы взятки возле районной больницы.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Начальнику отделения объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
18 мая 2017 года заместителя начальника одной из исправительных колоний Житомирской области разоблачили на систематическом вымогательстве денег с родственников заключенных.
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