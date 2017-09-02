В Ровенской области задержали на взятке работника колонии

Правоохранители утверждают, что лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного $500 в обмен на условно-досрочное освобождение

В Ровенской области сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержала на взятке одного из руководителей исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного $500 за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан во время получения всей суммы взятки возле районной больницы.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины. Начальнику отделения объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

18 мая 2017 года заместителя начальника одной из исправительных колоний Житомирской области разоблачили на систематическом вымогательстве денег с родственников заключенных.

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