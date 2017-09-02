В Хмельницкой области столкнулись два автомобиля: погибли четверо

Еще двое пассажиров были серьезно травмированы, их госпитализировали

На автодороге Кременец-Белая Церковь возле села Коськов Хмельницкой области произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 21014 и Renault Kangoo. Четыре человека погибли, еще двое были тяжело травмированы, сообщает пресс-служба областной полиции.

От удара в автомобиле Renault загорелся газовый баллон, поэтому на место происшествия пришлось вызвать спасателей, которые потушили пожар.

Уточняется, что в аварии погибли 34-летний водитель и 24-летний пассажир ВАЗа, а также водитель Renault, личность которого пока не установлена. "Трое пассажиров иномарки в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу, где один из них во время оказания медицинской помощи от полученных травм скончался, не приходя в сознание", - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции пытаются установить личности погибших и пострадавших, которые ехали в Renault Kangoo.

По факту ДТП открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое стало причиной гибели нескольких лиц).

Читайте также: Под Киевом произошло смертельное ДТП: фото, видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.