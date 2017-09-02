В Хмельницкой области столкнулись два автомобиля: погибли четверо
На автодороге Кременец-Белая Церковь возле села Коськов Хмельницкой области произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 21014 и Renault Kangoo. Четыре человека погибли, еще двое были тяжело травмированы, сообщает пресс-служба областной полиции.
От удара в автомобиле Renault загорелся газовый баллон, поэтому на место происшествия пришлось вызвать спасателей, которые потушили пожар.
Уточняется, что в аварии погибли 34-летний водитель и 24-летний пассажир ВАЗа, а также водитель Renault, личность которого пока не установлена. "Трое пассажиров иномарки в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу, где один из них во время оказания медицинской помощи от полученных травм скончался, не приходя в сознание", - сообщили в полиции.
Сотрудники полиции пытаются установить личности погибших и пострадавших, которые ехали в Renault Kangoo.
По факту ДТП открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое стало причиной гибели нескольких лиц).
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