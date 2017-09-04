Во Львовской области задержали 20 вьетнамцев-нелегалов
В городе Сколе Львовской области задержали микроавтобус, в котором нелегально перевозили 20 граждан Вьетнама. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
В машине обнаружили 14 мужчин и шестеро женщин. Документов у них не было, они пытались попасть в страны Евросоюза. Нелегалы пересекли российско-украинскую границу в районе Глухова Сумской области.
Задержан водитель микроавтобуса, гражданин Украины. Установлено, что за транзит нелегалы платили по $5-8 тысяч.
Машину изъяли, а материалы внесли в ЕРДР по ч.2 ст.332 УК - незаконная перевозка лиц через государственную границу.
Ранее в Черниговской области пограничники задержали четырех граждан Республики Бангладеш без документов.
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