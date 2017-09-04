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Во Львовской области задержали 20 вьетнамцев-нелегалов

04.09.2017 06:26
Граждане Вьетнама заплатили по $5-8 тысяч за то, чтобы без документов попасть в страны Евросоюза
Во Львовской области задержали 20 вьетнамцев-нелегалов
Фото: Вячеслав Аброськин/Facebook

В городе Сколе Львовской области задержали микроавтобус, в котором нелегально перевозили 20 граждан Вьетнама. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

В машине обнаружили 14 мужчин и шестеро женщин. Документов у них не было, они пытались попасть в страны Евросоюза. Нелегалы пересекли российско-украинскую границу в районе Глухова Сумской области. 

Задержан водитель микроавтобуса, гражданин Украины. Установлено, что за транзит нелегалы платили по $5-8 тысяч.

Машину изъяли, а материалы внесли в ЕРДР по ч.2 ст.332 УК - незаконная перевозка лиц через государственную границу.

Ранее в Черниговской области пограничники задержали четырех граждан Республики Бангладеш без документов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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