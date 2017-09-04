Военный корабль РФ пройдет под аркой моста в Керченском проливе

По данным Минобороны РФ, на корабле находится артустановка АК-176, две шестиствольные артустановки АК-630, система залпового огня УМС-73 Град

8 сентября большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" совершит переход Керченский проливом и впервые пройдет под недавно установленной аркой строящегося моста. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

"При переходе Керченским проливом БДК Азов впервые пройдет под недавно установленной аркой Крымского моста", - отметилив в пресс-службе.

На корабле находится артиллерийская установка АК-176, две шестиствольные артиллерийские установки АК-630, система залпового огня УМС-73 Град. Экипаж - 87 человек.

"К шефам большой десантный корабль прибудет, едва завершив выполнение задач в полигонах боевой подготовки, где корабль провел тактико-специальное занятие по выгрузке личного состава и боевой техники на морском десантном полигоне Опук", - добавили в пресс-службе.

Ранее большой десантный корабль ЧФ посещал город Азов в 2008 и 2011 годах.

С 28 по 31 августа российские оккупанты перекрывали судоходство в Керченском проливе для строительства моста.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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