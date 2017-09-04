Военный корабль РФ пройдет под аркой моста в Керченском проливе
8 сентября большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" совершит переход Керченский проливом и впервые пройдет под недавно установленной аркой строящегося моста. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.
"При переходе Керченским проливом БДК Азов впервые пройдет под недавно установленной аркой Крымского моста", - отметилив в пресс-службе.
На корабле находится артиллерийская установка АК-176, две шестиствольные артиллерийские установки АК-630, система залпового огня УМС-73 Град. Экипаж - 87 человек.
"К шефам большой десантный корабль прибудет, едва завершив выполнение задач в полигонах боевой подготовки, где корабль провел тактико-специальное занятие по выгрузке личного состава и боевой техники на морском десантном полигоне Опук", - добавили в пресс-службе.
Ранее большой десантный корабль ЧФ посещал город Азов в 2008 и 2011 годах.
С 28 по 31 августа российские оккупанты
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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