В Украине без света остались почти 170 населенных пунктов

Из-за гроз и сильных порывов ветра обесточены населенные пункты во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

В Украине в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Львовская - 73, Ивано-Франковская - 51, Тернопольская - 37 и Черновицкая - 6 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

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