В Украине без света остались почти 170 населенных пунктов
В Украине в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"3 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Львовская - 73, Ивано-Франковская - 51, Тернопольская - 37 и Черновицкая - 6 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
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