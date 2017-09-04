Сыну Шуфрича могут изменить меру пресечения - прокуратура
Прокуратура Киева подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда, который отпустил сына народного депутата Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца. Об этом LIGA.net сегодня сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.
"Жалоба уже зарегистрирована в Апелляционном суде", - отметила Максимец.
По ее словам, пока неизвестна дата и время заседания.
30 августа Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 августа в 22:29 возле дома № 117 по улице Шота Руставели на нерегулируемом пешеходном переходе.
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По данному факту следственное управление столичной полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
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