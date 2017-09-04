В Одессе три дня искали мужчину, сбежавшего с внуком от жены
В Одессе полицейские почти три дня искали пожилого мужчину, который сбежал со своим четырехлетним внуком от жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.
О пропаже 2 сентября сообщила жена пенсионера.
В полиции рассказали, что поднятые по тревоге полицейские шаг за шагом отслеживали возможный маршрут мужчины с ребенком. Работники Таировского отделения полиции, патрульная полиция и Нацгвардия отрабатывали побережья, развлекательные заведения, дома и дворы города. По возможному пути следования мужчины и ребенка было изъято и отработано видео с камер видеонаблюдения.
На третий день поисков участковый офицер полиции Таировского ОП получил информацию о том, что дед с внуком находятся в гаражном кооперативе.
В полиции установили, что супруги-пенсионеры с внуком вышли на прогулку. Пока бабушка отлучилась на 20 минут в магазин, дед с внуком исчезли.
Днем мужчина ходил с внуком по городу и употреблял алкогольные напитки, отметили в полиции.
В первую ночь они заночевали на ступеньках в подъезде одного из многоэтажных домов Киевского района Одессы. Следующую ночь провели в гаражном кооперативе в домике охранника, рассказали в полиции.
Сейчас ребенок и пенсионер находятся дома.
Как сообщалось ранее, в Одессе разыскивают дедушку с внуком. Они исчезли 2 сентября по дороге к фонтану на площади академика Глушко.
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