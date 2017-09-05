Дело об аварии Дыминского: охранника отпустили под домашний арест

Суд также обязал подозреваемого Андрея Борща присутствовать на всех заседаниях суда, не общаться со свидетелями ДТП и сдать загранпаспорт

Охраннику владельца ФК Карпаты Петра Дыминского Андрею Борщу изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Апелляционный суд Львовской области 5 сентября, сообщает издание Zaxid.net.

Суд обязал Борща, которому предъявили подозрение в совершении смертельного ДТП, присутствовать на всех заседаниях суда, не общаться со свидетелями ДТП и сдать загранпаспорт.

Если подозреваемый не будет соблюдать условий, ему изменят меру пресечения на более строгую.

Адвокаты Борща предлагали взять его на поруки охранной фирмой Ирбис, директором которой Андрей Борщ является. Но суд удовлетворил иск частично и перевел на домашний арест.

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец в районе села Ямельня автомобиль Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Виновником аварии признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

23 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского на самом деле не был в момент аварии за рулем автомобиля.

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