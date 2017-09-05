В Харьковской области задержали контрабандистов стероидов
В Харьковской области сотрудники Службы безопасности и руководство прокуратуры пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным производством и контрабандой сильнодействующих лекарственных средств стероидной группы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В состав группировки входили несколько местных жителей, среди которых бывший милиционер, а также действующий сотрудник одного из судов Харьковской области, считают в СБУ.
Правоохранители утверждают, что подозреваемые заказывали сильнодействующие химические вещества в одной из стран Восточной Азии, откуда направляли их в Украину почтой, изготавливали инъекционные препараты и таблетки под марками известных иностранных производителей анаболических стероидов, и отправляли их контрабандой в Россию.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли большое количество фальсифицированных ампул и таблеток анаболических препаратов, сырье, оборудование для изготовления продукции, упаковки, этикетки и голограммы. По заключению экспертов, стоимость изъятых препаратов со ценам черного рынка составляет почти один миллион гривен.
Четырех подозреваемых арестовали, им инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих и сильнодействующих веществ) УК Украины.
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