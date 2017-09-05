В Харьковской области задержали контрабандистов стероидов

По версии СБУ, в контрабанде сильнодействующих лекарств принимал участие бывший правоохранитель, а также действующий сотрудник одного из судов области

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности и руководство прокуратуры пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась незаконным производством и контрабандой сильнодействующих лекарственных средств стероидной группы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав группировки входили несколько местных жителей, среди которых бывший милиционер, а также действующий сотрудник одного из судов Харьковской области, считают в СБУ.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые заказывали сильнодействующие химические вещества в одной из стран Восточной Азии, откуда направляли их в Украину почтой, изготавливали инъекционные препараты и таблетки под марками известных иностранных производителей анаболических стероидов, и отправляли их контрабандой в Россию.



Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли большое количество фальсифицированных ампул и таблеток анаболических препаратов, сырье, оборудование для изготовления продукции, упаковки, этикетки и голограммы. По заключению экспертов, стоимость изъятых препаратов со ценам черного рынка составляет почти один миллион гривен.

Четырех подозреваемых арестовали, им инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт отравляющих и сильнодействующих веществ) УК Украины.

Читайте также: СБУ пресекла контрабанду сильнодействующих лекарств

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.