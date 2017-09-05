В Днепропетровской области отравились школьники
В городе Каменское Днепропетровской области зафиксирована вспышка отравления среди школьников. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на областное отделение Госпродпотребслужбы.
За медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции (тошнота, рвота, повышенная температура тела) обратились семь учеников средней общеобразовательной школы № 30 в Каменском. Из них пятеро были госпитализированы в инфекционное отделение Каменской городской больницы № 7. Состояние у детей средней тяжести.
Вероятной причиной заболевания стало употребление 1 сентября горячих бутербродов с колбасой и сыром в школьной столовой. Пищеблок в школе был проверен, эпидемиологическое обследование помогло установить ряд нарушений санитарных норм. Сейчас столовая закрыта, там еще проводятся проверки.
9 августа 2017 года сообщалось, что в Николаевской области на одной из баз отдыха в пгт Коблево отравились 18 детей, прибывших из Киева.
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