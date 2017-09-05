На взятке задержан начальник управления Киевского горсовета

Чиновник требовал взятки от предпринимателей за предоставление в пользование складских помещений, относящихся к коммунальной собственности

Сегодня, 5 сентября, полиция задержала на получении взятки начальника одного из управлений Киевского городского совета и двух его подельников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным прокуратуры, чиновник, действуя в сговоре с работником столичного коммунального предприятия и посредником, требовал неправомерную выгоду от руководителей частных фирм за предоставление в пользование складских помещений, относящихся к коммунальной собственности.

Злоумышленников задержали после получения ими очередного транша неправомерной выгоды в сумме 7 тыс грн.

В настоящее время по месту жительства и в служебных кабинетах фигурантов производства проводятся следственные действия.

Так, во время обысков в кабинете начальника управления были изъяты денежные средства в сумме 65 тыс грн, а также черновые записи с фамилиями предпринимателей, с которых злоумышленник ежемесячно требовал и получал взятки.









Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Также сегодня сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали на получении взятки в размере $3 тыс депутата Винницкого облсовета.

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