В Николаевской области перевернулся автобус: 9 пострадавших

26-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся

Сегодня ночью в Николаевской области перевернулся автобус МАN международного сообщения рейсом Херсон-Познань (Польша), пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло в районе с. Константиновка Новоодесского района.

Установлено, что 26-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

Из-за ДТП за медицинской помощью обратились девять из тридцати пассажиров.

Уголовное производство предварительно открыто по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.





Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

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