Генпрокурор Бразилии обвиняет двух бывших президентов в коррупции

В Бразилии генпрокурор Родригу Жано представил Верховному суду страны запрос на предъявление официального обвинения экс-президентам страны

Генпрокурор Бразилии Родригу Жано подозревает бывших президентов страны в создании "преступного сообщества". Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Жано представил Верховному суду запрос на предъявление официального обвинения. По его словам, бывшие главы государства Луис Инасио Лулу да Силва и Дилма Руссефф были вовлечены в коррупционный скандал вокруг выплат миллиардных взяток левой Партией трудящихся во время их пребывания у власти. Речь идет о коррупционных сделках при выдаче заказов контролируемой государством нефтяной компании Petrobras.

Верховный суд решит, будет ли экс-президентам выдвинуто обвинение и дойдет ли дело до суда.

13 июля 2017 года экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признан виновным по обвинению об отмывании денег и коррупции. Он приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения. Приговор вынесен в рамках масштабного расследования о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras, получившей название "операция Автомойка".

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