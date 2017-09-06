ДТП в Ровенской области: погибли политологи и журналист

Автомобиль Opel Omega в районе 07:00 влетел в грузовик DAF

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин сегодня утром в результате ДТП погибли пять человек, которые так или иначе были связаны по роду деятельности с политологией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области, данные подтвердили коллеги погибших.

По данным пресс-службы Нацполиции, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля, пятого увезла скорая. На месте происшествия работают следователи и эксперты.

Обновлено в 12:08 . Сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил у себя в Facebook, что погибли трое политологов - Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, журналист Владимир Карагяур. Пятый пассажир, общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов, умер позже в реанимации.

5 сентября в Киеве водитель чудом спасся из объятого огнем автомобиля.

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