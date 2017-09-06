USD:  25.81  26.25   EUR:  30.43  31.25  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин в ДТП погибли четыре человека

06.09.2017 10:38
Личности троих погибших устанавливают сотрудники полиции
На автодороге Киев-Ковель-Ягодин в ДТП погибли четыре человека
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин сегодня утром в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области в Facebоok.

Их личности устанавливают полицейские.

По данным пресс-службы, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

02.jpg

В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного человека борются врачи. На месте происшествия работают следователи и эксперты.

Согласно данным Института массовой информации, в автокатастрофе при возвращении из Польши погиб 33-летний журналист Владимир Карагяур.

5 сентября в Киеве водитель чудом спасся из объятого огнем автомобиля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 