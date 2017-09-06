На автодороге Киев-Ковель-Ягодин в ДТП погибли четыре человека
На автодороге Киев-Ковель-Ягодин сегодня утром в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области в Facebоok.
Их личности устанавливают полицейские.
По данным пресс-службы, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.
В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного человека борются врачи. На месте происшествия работают следователи и эксперты.
Согласно данным Института массовой информации, в автокатастрофе при возвращении из Польши погиб 33-летний журналист Владимир Карагяур.
5 сентября в Киеве водитель чудом спасся из объятого огнем автомобиля.
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