На автодороге Киев-Ковель-Ягодин в ДТП погибли четыре человека

Личности троих погибших устанавливают сотрудники полиции

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин сегодня утром в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области в Facebоok.

Их личности устанавливают полицейские.

По данным пресс-службы, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного человека борются врачи. На месте происшествия работают следователи и эксперты.

Согласно данным Института массовой информации, в автокатастрофе при возвращении из Польши погиб 33-летний журналист Владимир Карагяур.

5 сентября в Киеве водитель чудом спасся из объятого огнем автомобиля.

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