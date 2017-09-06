ДТП с авто Дыминского: в офис бизнесмена во Львове пришла полиция

В Нацполиции сообщили, что проводят следственные действия по делу об автокатастрофе, в котором фигурирует бизнесмен

Во Львове сотрудники полиции проводят следственные действия по делу о смертельном ДТП, в котором фигурирует бизнесмен Петр Дыминский. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Во Львове сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции проводят следственные действия в рамках уголовного производства по факту ДТП с участием автомобиля Дыминского", - сказал он.

Тракало добавил, что более подробная информация по этому поводу будет предоставлена по завершении следственных действий, которые могут длиться от одного до нескольких дней.

Как сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, речь идет об обыске в главном офисе Дыминского. Возле здания был замечен автобус с правоохранителями в полной экипировке, входные двери офиса закрыты.

В офисе бизнесмена следственные действия не комментируют. Львовские правоохранители также воздержались от комментариев, сославшись якобы на то, что обыск проводят их киевские коллеги.

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Также СМИ сообщает, что во время следственных действий охранники Дыминского покинули офис. По предварительной информации, самого бизнесмена во Львове нет.

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец во Львовской области автомобиль Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла женщина. Виновным в аварии себя признал охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена.

23 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского на самом деле не был в момент аварии за рулем машины. Это подтвердила экспертиза ДНК, проведенная правоохранителями.

Сам бизнесмен сейчас находится за пределами Украины, на допрос в полицию он не явился.

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