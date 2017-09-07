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Сегодня суд рассмотрит апелляцию по мере пресечения сыну Шуфрича

07.09.2017 01:32
Суд рассмотрит апелляцию на решение суда освободить Шуфрича-младшего на поруки. Заседание начнется 7 сентября в 10:20
Сегодня суд рассмотрит апелляцию по мере пресечения сыну Шуфрича
Нестор Шуфрич-младший (фото - скриншот видео)

В четверг, 7 сентября, апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу прокуратуры на меру пресечения, установленную для сына народного депутата Нестора Шуфрича. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Жалобу начнут рассматривать в 10:20. 

Нестора Шуфрича-младшего подозревают в наезде на пешехода на Шота Руставели в Киеве. ДТП произошло 26 августа на нерегулируемом пешеходном переходе.

30 августа Шевченковский суд применил меру пресечения в отношении Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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