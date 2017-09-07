В Карпатах из-за сильного тумана потерялся турист

Спасатели искали киевлянина более двух часов

Вчера из-за сильного тумана в Карпатах потерялся турист из Киева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"6 сентября в 15:06 на мобильный телефон поисково-спасательного отделения поселка Ворохта поступило сообщение о том, что на склоне горы Пожижевская заблудился турист", - отметили в пресс-службе.

Из-за сильного тумана мужчина не смог найти дорогу.

Для проведения поисково-спасательных работ в 15:20 были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.

В 17:25 туриста нашли на склоне горы Пожижевская и сопроводили до базы отдыха "Заросляк", откуда в 20:10 доставили к месту временного проживания в поселке Ворохта.

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