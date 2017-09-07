В Карпатах из-за сильного тумана потерялся турист
Вчера из-за сильного тумана в Карпатах потерялся турист из Киева. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
"6 сентября в 15:06 на мобильный телефон поисково-спасательного отделения поселка Ворохта поступило сообщение о том, что на склоне горы Пожижевская заблудился турист", - отметили в пресс-службе.
Из-за сильного тумана мужчина не смог найти дорогу.
Для проведения поисково-спасательных работ в 15:20 были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.
В 17:25 туриста нашли на склоне горы Пожижевская и сопроводили до базы отдыха "Заросляк", откуда в 20:10 доставили к месту временного проживания в поселке Ворохта.
Читайте также: Синоптики рассказали, когда в Украину вернется лето: карта
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:04
-
вчера
17:01
-
13:40
-
12:48
-
13:08
Новости партнеров
- 22337
- 16534
- 12628
- 11449
- 9639