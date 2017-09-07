В Украине изъяли партию психостимулятора на $10 млн

Препарат Каптагон переправлялся в Украину из стран Ближнего Востока. По данным СМИ, его активно используют боевики Исламского государства

Сотрудники СБУ совместно с пограничниками и прокуратурой блокировали в Одесской области контрабанду в Украину психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители остановили автомобиль злоумышленников на трассе "Одесса-Киев". При осмотре машины сотрудники спецслужбы обнаружили 250 килограммов таблеток психотропного препарата Каптагон.

По информации СБУ, наркотик переправлялся в Украину из стран Ближнего Востока. В дальнейшем дельцы планировали отправить психотроп в одну из стран Евросоюза через международный аэропорт Борисполь.

Во время обысков по месту жительства трех иностранцев, которые организовали контрабандный ввоз наркотика, оперативники СБУ обнаружили еще 105 килограммов Каптагона.

Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более $10 млн.

Следователями одесского управления СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК.

Каптагон - наркотик, относящийся к группе психостимуляторов. Препарат впервые был выпущен в 1960 году для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей (СДВГ), нарколепсии и депрессии. По данным СМИ, его активно используют боевики Исламского государства.

Ранее в пункте пропуска "Рава-Русская" в разбитом автомобиле, который хотели ввезти в Украину на эвакуаторе, обнаружили почти 60 кг гашиша.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.