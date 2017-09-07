Житомирская область: на взятке в $400 задержан глава сельсовета
По подозрению в получении $400 взятки задержан глава одного из сельсоветов Малинского района Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Утверждается, что чиновник якобы требовал $500 за положительное решение сельсовета о выделении гражданину земельного участка площадью 0,25 га под строительство жилого дома.
Согласно сообщению полиции, первую часть взятки - $100 - глава сельсовета получил несколько дней назад. Задержали его сегодня, 7 сентября, в момент якобы получения остальных $400.
Фото: npu.gov.ua
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (взяточничество). Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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6 сентября 2017 года в Черновицкой области по подозрению в вымогании взятки в размере 1 млн грн был задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции ГФС.
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