Суд на 2 месяца запретил Шуфричу-младшему управлять транспортом

Такое решение Шевченковский райсуд столицы принял на заседании в четверг, 7 сентября

Суд на 2 месяца ограничил сына депутата Нестора Шуфрича в праве управления автомобилем. Об этом сообщила на своей странице в Facebook спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры суд на 2 месяца ограничил подозреваемого в ДТП на Шота Руставели в праве управления транспортом", - написала она.

Такое решение Шевченковский райсуд столицы принял на заседании в четверг, 7 сентября.

Нестора Шуфрича-младшего подозревают в наезде на пешехода на Шота Руставели в Киеве. ДТП произошло 26 августа на нерегулируемом пешеходном переходе.

30 августа Шевченковский суд применил меру пресечения в отношении Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

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