Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб военный - карта боев

В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали огонь

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали огонь. В результате боевых действий один военный погиб. Об этом сообщает пресс-цент штаба АТО в Facebook.

Как и днем, российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы позиций сил АТО на донецком и приморском направлениях. Вечером и ночью в основном враг применял гранатометы и стрелковое оружие.

После 18:00 боевики трижды обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Широкино. Гранатометы российские наемники применяли у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП бандиты били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.

На донецком направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Авдеевки и шахты Бутовка.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

По данным штаба АТО, за 6 сентября боевики 13 раз обстреливали силы АТО в Донбассе.

Ранее сообщалось, что 6 сентября 2017 года трехсторонняя контактная группа на очередном заседании в Минске отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября в Донбассе зафиксировано наименьшее количество обстрелов, начиная с 2015 года.

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