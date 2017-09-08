СБУ пресекла закупку санкционной продукции из России

Участники тендер на закупку транспорта на 1 млн 100 тыс грн хотели поставить школьные автобусы российского производителя, находящегося под санкциями

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаевской области закупку городским советом в одном из райцентров автомобилей российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в рамках программы "Школьный автобус" чиновники объявили тендер на закупку транспорта на 1 млн 100 тыс грн. Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, который находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенными в действие указом президента.

СБУ проинформировала руководство горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.