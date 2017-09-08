СБУ пресекла закупку санкционной продукции из России
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаевской области закупку городским советом в одном из райцентров автомобилей российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что в рамках программы "Школьный автобус" чиновники объявили тендер на закупку транспорта на 1 млн 100 тыс грн. Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, который находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенными в действие указом президента.
СБУ проинформировала руководство горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников.
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