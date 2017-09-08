Кировоградская область: экс-милиционер получил срок за взятку

В суде было доказано, что обвиняемый получил более 7 тыс грн за непривлечение лица к уголовной ответственности и возвращение изъятого имущества

Суд признал экс-начальника Устиновского райотдела милиции Кировоградской области виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК) и приговорил его к семи годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества и лишением спецзвания майора милиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде было доказано, что обвиняемый, будучи руководителем райотдела милиции, требовал и получил 7,5 тысяч грн взятки за непривлечение гражданина к уголовной ответственности и возвращение изъятого транспортного средства.

Экс-правоохранителя задержали в конце октября 2015 года.

В прокуратуре отмечают, что судебный приговор против подсудимого пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Читайте также: Житомирская область: на взятке в $400 задержан глава сельсовета

6 сентября 2017 года в Черновицкой области по подозрению в вымогании взятки в размере 1 млн грн был задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции ГФС.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.