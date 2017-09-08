Кировоградская область: экс-милиционер получил срок за взятку
Суд признал экс-начальника Устиновского райотдела милиции Кировоградской области виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УК) и приговорил его к семи годам тюремного заключения с конфискацией всего имущества и лишением спецзвания майора милиции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В суде было доказано, что обвиняемый, будучи руководителем райотдела милиции, требовал и получил 7,5 тысяч грн взятки за непривлечение гражданина к уголовной ответственности и возвращение изъятого транспортного средства.
Экс-правоохранителя задержали в конце октября 2015 года.
В прокуратуре отмечают, что судебный приговор против подсудимого пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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6 сентября 2017 года в Черновицкой области по подозрению в вымогании взятки в размере 1 млн грн был задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции ГФС.
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