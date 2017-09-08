В Тихом океане исчезли восемь островов
По крайней мере восемь островов в Тихом океане исчезли из-за повышения уровня мирового океана. Об этом сообщает New Scientist.
Ученые обнаружили недавнее исчезновение островов из окружения атолла Понпеи, проанализировав спутниковые снимки и пообщавшись с местными жителями.
Местные жители рассказали исследователям о двух островах, которые исчезли в течение прошлого века. "Аэрофотоснимки показали, что еще шесть низменных островов ... стали погружаться в океан между 2007 и 2014 годами. Каждый из них составлял около 100 квадратных метров", - сообщают ученые.
3 марта ученые заявили, что итальянская Венеция, а также города на берегу Адриатического моря между Триестом и Равеной, могут полностью уйти под воду примерно в 2100 году.
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