В Тихом океане исчезли восемь островов

Причиной исчезновения островов стало повышение уровня мирового океана

По крайней мере восемь островов в Тихом океане исчезли из-за повышения уровня мирового океана. Об этом сообщает New Scientist.

Ученые обнаружили недавнее исчезновение островов из окружения атолла Понпеи, проанализировав спутниковые снимки и пообщавшись с местными жителями.

Местные жители рассказали исследователям о двух островах, которые исчезли в течение прошлого века. "Аэрофотоснимки показали, что еще шесть низменных островов ... стали погружаться в океан между 2007 и 2014 годами. Каждый из них составлял около 100 квадратных метров", - сообщают ученые.

3 марта ученые заявили, что итальянская Венеция, а также города на берегу Адриатического моря между Триестом и Равеной, могут полностью уйти под воду примерно в 2100 году.

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