Потерпевшего в ДТП с сыном Шуфрича переведут на реабилитацию

По словам врачей, состояние пострадавшего стабильное, у него уже нет необходимости находиться в отделении реанимации

Потерпевшего в результате ДТП с сыном народного депутата Оппозиционного блока Нестора Шуфрича переведут в клинику реабилитации. Об этом сообщили израильские медики в эфире телеканала 112.

По словам врачей, состояние пострадавшего стабильное, у него уже нет необходимости находиться в отделении реанимации.

Реабилитация займет около трех месяцев. Программа реабилитации была разработана в Тель-Авиве специально для военных.

"Реабилитация будет построена по нескольким направлениям, одна из них - это гидротерапия, процедуры в басейне, спичтерапия. Это поможет Алексею полноценно разговаривать. И трудотерапия, которая вернет ему возможность быстро принимать решения, думать", - рассказал руководитель международного отдела первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

7 сентября суд на 2 месяца ограничил Шуфрича-младшего в праве управления автомобилем. Его подозревают в наезде на пешехода на Шота Руставели в Киеве. ДТП произошло 26 августа на нерегулируемом пешеходном переходе.

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