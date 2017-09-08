В Одессе предотвратили продажу женщин в сексуальное рабство

Злоумышленники планировали продать троих женщин-переселенок в сексуальное рабство в Германию

В Одессе сотрудники Нацполиции предотвратили продажу троих женщин за границу в сексуальное рабство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, 26-летний мужчина пытался завербовать женщин от 27 до 31 года для выезда в Германию.

"Мужчина использовал уязвимое состояние потенциальных жертв, поскольку у всех них есть маленькие дети, переехали в Одессу из оккупированного Донецка и не имеют постоянного места работы. Взамен злоумышленники обещали высокие заработные платы в сфере предоставления сексуальных услуг". - сообщают в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Злоумышленник вместе со своим пособником, проживающим в Германии, купили для женщин визы и проездные документы. Потраченные на это деньги жертвы должны были потом отработать.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области обнаружили и ликвидировали подпольную лабораторию по выращиванию конопли.

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