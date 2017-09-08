Суд разрешил задержать одного из главарей крымских сепаратистов

СБУ установила, что зимой 2014-го подозреваемый создал НВФ, которое способствовало оккупации Крымского полуострова Россией

Суд разрешил задержать одного из главарей пособников российских оккупантов в Крыму, которому сообщено о подозрении в сепаратизме. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следователями СБУ было установлено, что в январе 2014 года на полуострове подозреваемый создал и возглавил незаконное вооруженное формирование "Добровольная народная дружина Рубеж".

"Деятельность этой организации была направлена на изменение границ территории Украины и обеспечение проведения нелегитимного референдума в АР Крым по… оккупации полуострова РФ. В частности, члены этого незаконного вооруженного формирования под руководством указанного лица совершали действия по блокированию частей ВСУ на полуострове и захвату военных кораблей ВМС", - говорится в сообщении.

Также прокуратура подала в суд ходатайство об аресте пособника оккупантов и получила разрешение на задержание и доставку подозреваемого в суд для рассмотрения ходатайства по существу.

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Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, приведшее к гибели людей или иным тяжким последствиям). Ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения или же пожизненное лишение свободы.

В прокуратуре фамилию подозреваемого не называют. Согласно информации из открытых источников, речь идет о жителе Севастополя Владимире Мельнике.

Владимир Мельник (фото - lenta.ru)

1 сентября 2017 года сообщалось, что в суд переданы обвинительные акты против четырех экс-депутатов Верховной Рады АРК, которым вменяют госизмену во время силового захвата полуострова Россией.

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