Школьнику-антикоррупционеру угрожают депутаты сельсовета - СМИ

Старшеклассника из Киевской области, который проводит антикоррупционные расследования, пугают "дурдомом" из-за его общественной деятельности

В селе Гатное Киевской области депутаты сельского совета угрожают семье школьника Сергея Чагарова, который разоблачает коррупционные схемы местных властей. Об этом сообщают журналисты проекта Слідство.Інфо.

Чагаров передал аудиофайл, на котором, по словам журналистов, человек с голосом, похожим на голос заместителя председателя сельского совета Сергея Витенко, убеждает старшеклассника "не вмешиваться во взрослые дела":

"Если ты хочешь повоевать, мы с тобой повоюем. В рамках закона. Я тебе скажу, что кишка у тебя тонка. И можешь передать это тем, кто за тобой стоит", - говорит голос на записи.

Сам Витенко факт разговора не отрицает, но утверждает, что не оказывал давление на старшеклассника, а также не угрожал ему.



На другой аудиозаписи слышны голоса, похожие на голоса депутатов, утверждают журналисты Слідство.Інфо. На ней Чагарову обещают лишить материнских прав его мать, а самого отправить в дурдом. "Да ты запомни, если еще будешь этакой х....ней страдать, то ее лишат материнских прав, а ты пойдешь в дурдом", - говорит голос на аудиозаписи.

"Это унижение чести, достоинства ребенка, это угрозы, это давление!.. Единственное - трудно будет доказать через аудиозапись, но это уже вопрос полиции, следователей. Но, однозначно, это нарушение прав ребенка. Достаточно серьезные", - прокомментировал записи уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Но через две недели после разговора мать Чагарова получила письмо от службы детей и семьи, в котором ее предупредили о проверке выполнения ею родительских обязанностей. Чиновники службы так и не смогли внятно объяснять журналистам, почему они вдруг взялись проверять семью старшеклассника.

В июле 2017 года на Чагарова во время сессии сельсовета нападал местный депутат Александр Паламарчук. Его якобы возмутило, что подросток критикует депутата в социальных сетях. За свое поведение Паламарчук был вынужден извиниться, но Блок Петра Порошенко, от которого депутат избран в районный совет, исключил его из своих рядов.

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