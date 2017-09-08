В Волынской области обнаружили арсенал боеприпасов Второй мировой

В нескольких поселках Волынской области пиротехники нашли и обезвредили артснаряды, минометные мины и ручные гранаты

В нескольких поселках Волынской области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В поселке Черкассы во время сбора ягод местные жители нашли снаряды, которые позже были идентифицированы специалистами как 27 минометных мин 81 мм, два артиллерийских снаряда 122 мм и 152 мм и одна ручная граната Ф-1.

В поселке Дубовое во время сбора грибов местные жители нашли один 152-мм артснаряд. В поселке Колодяжное был найден еще один артснаряд 122 мм.

Вблизи поселка Бахов в лесополосе также был найден артснаряд 122-мм и одна ручная граната Ф-1.

Все найденные боеприпасы были обезврежены в установленном порядке, сообщают в ГСЧС.

5 сентября в селе Фурсы Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

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