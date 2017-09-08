В Волынской области обнаружили арсенал боеприпасов Второй мировой
В нескольких поселках Волынской области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.
В поселке Черкассы во время сбора ягод местные жители нашли снаряды, которые позже были идентифицированы специалистами как 27 минометных мин 81 мм, два артиллерийских снаряда 122 мм и 152 мм и одна ручная граната Ф-1.
В поселке Дубовое во время сбора грибов местные жители нашли один 152-мм артснаряд. В поселке Колодяжное был найден еще один артснаряд 122 мм.
Вблизи поселка Бахов в лесополосе также был найден артснаряд 122-мм и одна ручная граната Ф-1.
Все найденные боеприпасы были обезврежены в установленном порядке, сообщают в ГСЧС.
5 сентября в селе Фурсы Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:53
-
18:08
-
07:50
-
17:23
-
16:57