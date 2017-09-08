Взрыв на Бессарабке: Полиция усилила патрулирование центра Киева

К патрулирванию столицы привлечена Нацгвардия

После взрыва автомобиля возле Бессарабской площади полиция усилила патрулирование в центре столицы. Об этом сообщается в Twitter МВД.

При этом к патрулированию привлечена Нацгвардия.

"Полиция Киева усиливает патрулирование центра города и метрополитена. Привлечена Нацгвардия", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб мужчина, женщина госпитализирована с ранениями.

Друг погибшего сообщил, что Тимур Махаури был членом чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал Махаури "весьма незаурядной личностью" и рассказал о его проблемах с законом. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 с. 115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.