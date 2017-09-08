В Киеве ликвидировали один из крупнейших борделей

Задержаны шесть человек. Незаконный бизнес организовал 52-летний киевлянин на территории гостиничного комплекса на Окружной дороге

В Киеве полиция ликвидировала один из крупнейших в столичном регионе бордель, сообщает пресс-служба Главного управления полиции Киевской области.

Сотрудники Управления по борьбе с преступностью, связанной с торговлей людьми совместно со следователями Киево-Святошинском полиции и прокуратуры провели спецоперацию по задержанию преступной группы.

Как сообщил начальник управления Андрей Ткач, оперативники в течение 9 месяцев документировали преступную деятельность группы.

Задержаны шесть человек. Незаконный бизнес организовал 52-летний киевлянин на территории гостиничного комплекса на Окружной дороге под видом предоставления услуг массажа. В состав преступной группы вошли двое диспетчеров, 20 проституток и три водителя-охранника.

"Для получения большой прибыли и постоянного обновления клиентской базы злоумышленники распространяли рекламные визитки с указанием контактов, в основном среди посетителей бань и саун", - сообщают в полиции.

Правоохранители провели 10 обысков в гостиничном комплексе и по месту жительства фигурантов. Во время обысков были изъяты деньги, банковские карты, рекламные визитки, записные книжки.

Ранее сегодня сообщалось, что в Одессе сотрудники Нацполиции предотвратили продажу троих женщин за границу в сексуальное рабство.

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