Взрыв в Киеве: Женщина и ребенок не родственники погибшего - СМИ

Родственница пострадавшей сообщила, что женщина является всемирно известной моделью, которая была лицом компании Dior

Женщина и ребенок, находившиеся во взорвавшемся сегодня в Киеве автомобиле, не были родственниками погибшего гражданина Грузии Тимура Махаури. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на друзей Махаури.

Согласно сообщению, пострадавшую зовут Наталья, она украинка. Как оказалась в машине Махаури, его друзья сказать не смогли.

Свидетели сообщили изданию, что сразу после взрыва на место приехал муж женщины и сопровождал ее в больницу.

10-летнюю девочку увезли в больницу Охматдет, она пострадала меньше всего. Врачи говорят, что серьезных повреждений у ребенка нет.

Родственница пострадавшей сообщила в эфире 112 Украина, что женщина является всемирно известной моделью, которая была лицом компании Dior.

Как сообщалось ранее, в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб мужчина, женщина госпитализирована с ранениями.

Друг погибшего сообщил, что Тимур Махаури был членом чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал Махаури "весьма незаурядной личностью" и рассказал о его проблемах с законом. Ранее Махаури в Украине получил условный срок за незаконное хранение оружия. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 с. 115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

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