В Черновцах горел пятиэтажный дом: один человек погиб
08.09.2017 22:01
Из дома был эвакуирован 31 человек. Тело погибшего нашли в квартире, где начался пожар
Фото: dsns.gov.ua
В Черновцах произошел пожар в пятиэтажном доме. В результате происшествия один человек погиб, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар произошел на пятом этаже жилого дома на проспекте Независимости. Огонь распространился по квартире и перебросился на соседнюю.
Пожарные, прибывшие на место, эвакуировали из здания 31 человека.
Тело погибшего было найдено в квартире, где возник пожар.
На данный момент пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
3 сентября в Одессе из-за пожара в здании Центрального автовокзала эвакуировали 70 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:46
-
18:53
-
18:08
-
07:50
-
17:23
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 25748
- 15607
- 12327
- 11450
- 8582
Спецпроекты
Новости партнеров