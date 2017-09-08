В Черновцах горел пятиэтажный дом: один человек погиб

Из дома был эвакуирован 31 человек. Тело погибшего нашли в квартире, где начался пожар

В Черновцах произошел пожар в пятиэтажном доме. В результате происшествия один человек погиб, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел на пятом этаже жилого дома на проспекте Независимости. Огонь распространился по квартире и перебросился на соседнюю.

Пожарные, прибывшие на место, эвакуировали из здания 31 человека.

Тело погибшего было найдено в квартире, где возник пожар.

На данный момент пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

3 сентября в Одессе из-за пожара в здании Центрального автовокзала эвакуировали 70 человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.