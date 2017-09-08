На погибшего при взрыве в Киеве охотились спецслужбы РФ - СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что на Тимаева (Махаури) ранее уже было совершено три покушения

На Али Тимаева (Тимура Махаури) давно охотились спецслужбы страны-агрессора России: ранее на него было совершено три покушения. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

"Всеми возможными способами боролся с "Путинским режимом", был личным врагом Рамзана Кадырова", - сообщают в СБУ.

Тимаев постоянно преследовался спеслужбами РФ и Чеченской Республики. Лично принимал участие в боевых действиях в Дагестане, в грузинско-российской войне на стороне Грузии, уточняют в СБУ.

Ранее сегодня в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Позже стало известно, что в автомобиль было заложено взрывное устройство. В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, который ранее задерживался украинскими правоохранителями и получал условный срок за незаконное хранение оружия.

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