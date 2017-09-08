СБУ: На убитого в Киеве давно охотились спецслужбы РФ
08.09.2017 22:58
Служба безопасности Украины сообщает, что на Тимаева (Махаури) ранее уже было совершено три покушения
Али Тимаев (Тимур Махаури) (фото - facebook.com/SecurSerUkraine)
На Али Тимаева (Тимура Махаури) давно охотились спецслужбы страны-агрессора России: ранее на него было совершено три покушения. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.
"Всеми возможными способами боролся с "Путинским режимом", был личным врагом Рамзана Кадырова", - сообщают в СБУ.
Тимаев постоянно преследовался спеслужбами РФ и Чеченской Республики. Лично принимал участие в боевых действиях в Дагестане, в грузинско-российской войне на стороне Грузии.
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