Взрыв на Бессарабке расследуют как умышленное убийство - Шкиряк
Взрыв автомобиля на Бессарабской площади расследуют как умышленное убийство, но статью могут переквалифицировать на теракт. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook.
Согласно предварительным выводам экспертов, мощность взрывчатки в машине составила от 600 до 1000 грамм в тротиловом эквиваленте.
Следователи допрашивают свидетелей и снимают информацию с камер.
Шкиряк отметил, что отрабатываются разные версии и мотивы преступления, в том числе участие российских спецслужб.
Вечером 8 сентября в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии, по непроверенным данным, участник АТО Али Тимаев (также известный как Тимур Махаури), женщина, которая была с ним в авто, госпитализирована с ранениями. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала.
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