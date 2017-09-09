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Взрыв на Бессарабке расследуют как умышленное убийство - Шкиряк

09.09.2017 11:54
Советник главы МВД сообщил, что следствие пока отрабатывает разные версии и может изменить квалификацию преступления с умышленного убийства на теракт
Взрыв на Бессарабке расследуют как умышленное убийство - Шкиряк
Скриншот

Взрыв автомобиля на Бессарабской площади расследуют как умышленное убийство, но статью могут переквалифицировать на теракт. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк в Facebook.

Согласно предварительным выводам экспертов, мощность взрывчатки в машине составила от 600 до 1000 грамм в тротиловом эквиваленте. 

Следователи допрашивают свидетелей и снимают информацию с камер. 

Шкиряк отметил, что отрабатываются разные версии и мотивы преступления, в том числе участие российских спецслужб. 

Вечером 8 сентября в Киеве, в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль. Погиб гражданин Грузии, по непроверенным данным, участник АТО Али Тимаев (также известный как Тимур Махаури), женщина, которая была с ним в авто, госпитализирована с ранениями. Также в салоне находилась 10-летняя девочка, она серьезно не пострадала.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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