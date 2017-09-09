Полиция подтвердила досмотр автоколонны встречающих Саакашвили

После проверки колонна двинулась дальше по своему маршруту, сообщили в полиции

В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп полиция остановила и досмотрела колонну автомобилей из-за сообщения о возможной незаконной перевозке оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

"Около 9.20 ч. 9 сентября на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что движется колонна автомобилей с людьми, которые могут иметь незаконное оружие. Полицейские проверили сведения и осмотрели транспортные средства, после чего путешественники продолжили свое движение", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что в транспортных средствах, которые двигались колонной, находились люди в форменной одежде с нашивками одного из добровольческих батальонов во главе с народным депутатом.

"Несмотря на попытки саботажа со стороны путешественников законных требований правоохранителей о предоставлении для осмотра транспортных средств колонны и проверки имеющегося оружия, после коротких переговоров полицейские провели необходимые мероприятия. По их результатам незаконного оружия, а также других запрещенных законом предметов или предметов, которые могли бы представлять опасность для людей, обнаружено не было", - сообщили в полиции Житомирской области.

Ранее Штаб блокады торговли с оккупантами сообщил, что правоохранители остановили колонну автомобилей, которая направлялась на границу с Польшей встречать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Сегодня Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что выезжает в Украину, хотя ранее называл датой своего возвращения 10 сентября.

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