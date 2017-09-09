В Одессе на взятке задержали экс-соратника Саакашвили - СМИ

СМИ сообщают о задержании главы управления молодежной политики Одесской ОГА, который был назначен при Саакашвили, но позже обвинил его в популизме

Фото: ssu.gov.ua



Как сообщает пресс-служба ГПУ , вечером 8 сентября следователи прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали начальника одного из департаментов Одесской облгосадминистрации на получении взятки в $2 тыс. Чиновник получил деньги от гражданина за оформление документов, удостоверяющих наличие спортивного разряда.

пресс-службе управления СБУ в регионе отметили, что чиновник систематически требовал деньги от местных спортсменов за получение спортивных разрядов, размер взятки варьировался от сотен до нескольких тысяч долларов США. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украин

Думская сообщает, что задержан начальник управления молодежной политики и спорта Одесской облгосадминистрации, участник Майдана Вячеслав Березуцкий. Задержание произошло вечером 8 сентября. В Тойоте Березуцкого нашли две тысячи долларов и восемь тысяч гривен. Сам он утверждает, что меченые деньги ему подкинули.

Вячеслав Березуцкий - один из основателей одесского Автомайдана, участник революции 2014 года. Назначение в ОГА он получил при Саакашвили, но в июне 2016 года обвинил губернатора и его команду в популизме и назвал проходимцами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. В Одессе на взятке задержан экс-соратник Михаила Саакашвили , который ранее раскритиковал команду экс-губернатора за популизм.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте